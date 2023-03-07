Рекордный товарооборот России и ЕС в 2022 году объяснили

Экономист Григорьев связал с энергоносителями рекордный товарооборот с ЕС в 2022 году

Товарооборот России и Европейского союза (ЕС) в 2022 году достиг максимума за последние восемь лет из-за значительного роста стоимости энергоносителей. Так рекордные показатели в разговоре с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Ввоз из Евросоюза в Россию снизился, потому что значительная часть товаров попала под санкционные ограничения. Плюс даже то, что не попало под санкции, теперь едет дольше и завозится в меньшем количестве. То, что касается российского экспорта туда, такие показатели объясняются очень просто. Дело в том, что рост стоимости газа и нефти носил такой впечатляющий характер, что это позволило России заработать существенные деньги. Плюс были и другие позиции российского экспорта, но прежде всего это энергоносители», — объяснил экономист.

Их стоимость росла все время с начала специальной военной операции (СВО), поэтому российский бюджет получил существенный профицит благодаря этому, точно также, как и российские компании Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Как подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Евростата, по итогам 2022 года товарооборот России и Евросоюза вырос на 2,3 процента, до 258,6 миллиарда евро, что стало максимумом с 2014 года.

Импорт российских товаров в Европу увеличился на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро. Это на 230 миллионов евро меньше исторического максимума 2012 года. При этом ввоз товаров из ЕС в Россию снизился на 38,1 процента. Он составил 55,2 миллиарда евро — это минимум с 2005 года. Дефицит ЕС в торговле с Москвой достиг рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя 2021 года.

21 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что спад экономики страны в 2022 году составил 2,1 процента. По данным Росстата, в абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 триллиона рублей в текущих ценах.