Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:40, 7 марта 2023Экономика

Рекордный товарооборот России и ЕС в 2022 году объяснили

Экономист Григорьев связал с энергоносителями рекордный товарооборот с ЕС в 2022 году

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Товарооборот России и Европейского союза (ЕС) в 2022 году достиг максимума за последние восемь лет из-за значительного роста стоимости энергоносителей. Так рекордные показатели в разговоре с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Ввоз из Евросоюза в Россию снизился, потому что значительная часть товаров попала под санкционные ограничения. Плюс даже то, что не попало под санкции, теперь едет дольше и завозится в меньшем количестве. То, что касается российского экспорта туда, такие показатели объясняются очень просто. Дело в том, что рост стоимости газа и нефти носил такой впечатляющий характер, что это позволило России заработать существенные деньги. Плюс были и другие позиции российского экспорта, но прежде всего это энергоносители», — объяснил экономист.

Их стоимость росла все время с начала специальной военной операции (СВО), поэтому российский бюджет получил существенный профицит благодаря этому, точно также, как и российские компании

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

Как подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Евростата, по итогам 2022 года товарооборот России и Евросоюза вырос на 2,3 процента, до 258,6 миллиарда евро, что стало максимумом с 2014 года.

Импорт российских товаров в Европу увеличился на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро. Это на 230 миллионов евро меньше исторического максимума 2012 года. При этом ввоз товаров из ЕС в Россию снизился на 38,1 процента. Он составил 55,2 миллиарда евро — это минимум с 2005 года. Дефицит ЕС в торговле с Москвой достиг рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя 2021 года.

21 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что спад экономики страны в 2022 году составил 2,1 процента. По данным Росстата, в абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 триллиона рублей в текущих ценах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о контроле почти половины Артемовска российскими силами
Чехия захотела швейцарские Leopard 2 в подарок
Отсидевший за избиение DJ Smash экс-депутат получил четыре года за дебош в баре
Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и фильтров
В России начали выпускать алкоголь в новом формате
Раскрыты подробности налогового дела блогерши Lerchek и ее мужа
Российский водитель устроил смертельное ДТП с участием автобуса и попал на видео
В ДНР допустили попытки прорыва ВСУ в Артемовске
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Овечкин назвал причину поражений «Вашингтона»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.