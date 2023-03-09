Россиянин забил до смерти снимавшего у него комнату знакомого из-за мусора

Житель Волгограда до смерти забил снимавшего у него жилье знакомого из-за мусора в комнате

В Волгограде 40-летний местный житель стал фигурантом дела из-за избиения до смерти снимавшего у него жилье знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 марта россиянин приехал в общежитие на улице Клименко, чтобы проверить состояние комнаты, которую он сдавал приятелю. Увидев грязь и мусор, подозреваемый разозлился и напал не только на квартиросъемщика, но и на его 39-летнего друга.

Спустя время в комнату вернулась жена арендатора и вызвала врачей. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице. Второй потерпевший отказался от госпитализации.

Нападавшего задержали. Решается вопрос о его аресте.