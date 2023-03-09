В Турции сообщили о выявлении случаев заболевания ящуром

Власти Турции сообщили о зафиксированном случае заболевания ящуром

Власти Турции сообщили о зафиксированном случае заболевания ящуром в стране, восемь предприятий помещены на карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство лесного и сельского хозяйства.

«В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных», — заявили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что данный тип вируса не встречался на территории страны ранее, но у властей есть необходимая вакцина. Правительственные организации приняли необходимые меры для недопущения распространения заболевания.

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей.