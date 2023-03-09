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11:50, 9 марта 2023Силовые структуры

Освобождение трехлетнего россиянина и задержание его отца попало на видео

СКР показал видео освобождения трехлетнего мальчика и задержания его отца

Освобождение трехлетнего россиянина и задержание его 44-летнего отца в Нижневартовске попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставил Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как силовики встречают освобожденного мальчика, а затем проходят в квартиру. Фигурант после переговоров сдается правоохранителям. Кроме того, продемонстрировано оружие мужчины.

Ранее стало известно, что следователи возбудили дело в отношении россиянина, который удерживал собственного сына в заложниках.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже. Полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К полицейским обратилась супруга россиянина из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка и заперся в квартире. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Екатерина Власова
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