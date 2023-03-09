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10:11, 9 марта 2023Силовые структуры

Следователи возбудили дело против россиянина за удержание в заложниках ребенка

СКР возбудил дело против экс-чиновника за удержание в заложниках сына в Нижневартовске

Фото: Стрингер / ТАСС

В Нижневартовске следователи возбудили дело в отношении 44-летнего местного жителя, который удерживал трехлетнего сына в заложниках и стрелял по людям. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Дело возбуждено по пункту «г», «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего») и статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее стало известно, что силовики задержали фигуранта, а ребенка освободили.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже. Полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К полицейским обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Екатерина Власова
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