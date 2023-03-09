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17:13, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о возобновлении подачи электричества на Запорожскую АЭС

«Уркэнерго» заявило о начале подачи электричества на Запорожскую АЭС после отключения

Фото: РИА Новости

Подача электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) восстановлена. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на заявление «Укрэнерго».

В холдинге указали, что теперь станция переходит с дизель-генераторов на питание с объединенной энергосистемы Украины.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 9 марта Украина прекратила подавать электричество на ЗАЭС. По его словам, станция оказалась полностью обесточена от внешних источников.

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Алевтина Запольская
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