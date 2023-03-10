Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 10 марта 2023Мир

Раскрыты эмоции Шольца от расследования взрывов на «Северных потоках»

Спикер кабмина ФРГ: Шольц обрадовался расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: FrankHoermann / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц порадовался, узнав о прогрессе в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказала спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн. Цитату приводит ТАСС.

«Канцлер благодарен ведущим [расследования] ведомствам. То, что, очевидно, достигаются успехи, впечатляет», — рассказала она, описывая эмоции канцлера.

Эти слова прозвучали на фоне обсуждений материала газеты The New York Times, в котором утверждалось, будто за выводом газопроводов из строя стоят проукраинские силы. Там же было указано, что у США нет свидетельств причастности российских властей к диверсиям на газопроводах, как и следов, указывающих на причастность американских или британских граждан. Затем агентство Reuters раскрыло, что правительство ФРГ приняло материал к сведению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Франция заявила о намерении помочь Украине с контрнаступлением
47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без макияжа
Помощник президента США встретился с президентом Грузии
В России заявили о невозможности быстро «пощелкать» ЗРК Patriot на Украине
Мужчина не захотел идти на работу и сообщил о бомбе в здании
Цветовод подсказала правила ухода за домашними орхидеями
Франция и Британия договорились обучить украинских морпехов
Российский полковник полиции обустроил на даче криптоферму
В России внук засудил матерившихся при нем бабушку и деда
Раскрыты эмоции Шольца от расследования взрывов на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.