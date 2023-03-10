Раскрыты эмоции Шольца от расследования взрывов на «Северных потоках»

Спикер кабмина ФРГ: Шольц обрадовался расследованию взрывов на «Северных потоках»

Канцлер Германии Олаф Шольц порадовался, узнав о прогрессе в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказала спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн. Цитату приводит ТАСС.

«Канцлер благодарен ведущим [расследования] ведомствам. То, что, очевидно, достигаются успехи, впечатляет», — рассказала она, описывая эмоции канцлера.

Эти слова прозвучали на фоне обсуждений материала газеты The New York Times, в котором утверждалось, будто за выводом газопроводов из строя стоят проукраинские силы. Там же было указано, что у США нет свидетельств причастности российских властей к диверсиям на газопроводах, как и следов, указывающих на причастность американских или британских граждан. Затем агентство Reuters раскрыло, что правительство ФРГ приняло материал к сведению.