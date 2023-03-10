Страдающей вспышками гнева из-за мужа-молчуна женщине дали совет

Психотерапевт Перри: если крик не действует на партнера, нужно перейти на комплименты

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет жене, страдающей вспышками гнева из-за мужа-молчуна, который не желает обсуждать семейные проблемы. На письмо женщины, пожелавшей остаться анонимной, она ответила в колонке для The Guardian.

По словам автора письма, ее брак переживает кризис, усугубляющийся трудным финансовым положением, в частности долгами. «Я хочу все обсудить, но моему мужу трудно говорить, он молчит, как камень. Он обвинил меня в излишней ярости и частично прав, потому что я могу говорить с ним, только загоняя его в угол. Мы ходили к психотерапевту, но больше он не хочет», — пожаловалась женщина, попросив специалиста помочь ей собрать «остатки любви» и разобраться с ситуацией.

В ответ Перри обратила внимание на то, что если крик не действует на партнера, нужно перейти на комплименты. Она предложила в течение двух недель каждый день не менее трех раз хвалить мужа. «Кроме того, трижды в день проявляйте любовь активно. Помогите ему с оплатой счетов, разгрузите посудомойку, приготовьте вкусный ужин», — посоветовала Перри.

Психотерапевт отметила, что активное проявление любви может смягчить обоих партнеров. Через две недели она разрешила переходить к обсуждению проблем, избегая личных обвинений. «Никогда не поднимайте больше одной проблемной темы в неделю — если передавите, он замолчит. Когда говорите, говорите о себе, а не о другом: "Когда ты делаешь это, я чувствую то, а вместо этого я бы хотела..."», — привела пример специалистка.

Кроме того, добавила Перри, крик является формой насилия. «Не оправдывайте крик, он не имеет отношения к любви, забудьте о нем. Когда чувствуете ярость, которую невозможно сдержать, покричите на неодушевленный предмет», — предложила она.

Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан дала совет британке, пожаловавшейся на попытки увести мужа из семьи со стороны его коллеги. По ее словам, женатый мужчина сможет пресечь нежелательный флирт на работе только с помощью честного разговора.