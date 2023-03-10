Курс евро поднялся до максимума почти за год

Курс евро поднялся выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

Под конец рабочей недели курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль, что стало максимальным значением почти за год. В последний раз на этом уровне он находился 22 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара поднимался до 76,09 рубля, евро — до 81,03 рубля. По состоянию на 18:15 доллар скорректировался до 76,05 рубля, евро — до 81 рубля.

Индекс Мосбиржи падает 0,6 процента, до 2275 пункта, индекс РТС — на 0,8 процента, до 943 пункта.

Ослабление российской валюты наблюдается на фоне снижения нефтегазовых доходов, а также проблем с поставками товаров параллельного импорта через Турцию. Если подтвердятся предположении об ухудшений условий турецкого транзита, то компаниям придется искать другие маршруты, которые окажутся дороже и потребуют больше расходов.