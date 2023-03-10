Россияне изменили отношение к женщинам-руководителям

«АльфаСтрахование»: 81% россиян довольны работой под руководством женщин

Большинство россиян довольны работой под руководством женщин — об этом сообщил 81 процент граждан, опрошенных для Аналитического центра «АльфаСтрахования». Исследование подготовили в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

В основном россияне оценивают женщин-начальниц положительно, отмечая, что доверяют им и считают справедливыми. Практически все опрошенные (81 процент) сошлись во мнении, что начальница всегда идет на прямой контакт, предоставляет отгулы при необходимости и за переработки, а также открыта к обсуждениям рабочих процессов. Около 66 процентов респондентов подчеркнули, что относятся к своим руководительницам с уважением и восхищением. При этом боятся начальниц только 3 процента работников, а 9 процентов относятся к ним нейтрально.

Более половины опрошенных граждан (62 процента) рассказали, что их руководительница все знает о коллективе и общается со всеми сотрудниками. 12 процентов респондентов отметили, что сидят в открытом помещении с директором, что сплотило коллектив. Негативных отзывов о женщине-руководителе было крайне мало — охарактеризовали своих начальниц злыми, истеричными и жадными менее 1 процента опрошенных россиян. Сменить руководителя хотели бы только 2 процента респондентов, а остальные заявили о желании продолжать работать с нынешними начальницами.

В исследовании поучаствовал 1421 человек из 36 регионов России.

В сентябре прошлого года в России началась разработка новой национальной стратегии в интересах женщин до 2030 года. Она подразумевает расширение возможностей карьерного роста для женщин, а также направлена на то, чтобы сломать стереотипы о социальных ролях.