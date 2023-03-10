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17:12, 10 марта 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин ранил трехлетнюю дочь из охотничьего ружья

В Коми пьяный отец ранил из ружья трехлетнюю дочь во время ссоры с гражданской женой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Коми 34-летнего отца задержали за покушение на убийство трехлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 9 марта пьяный россиянин поссорился с гражданской женой и стал угрожать ей расправой. Женщина заперлась в доме вместе с дочкой и отказалась впустить сожителя в дом. Тогда тот вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в дверь, за которой находились женщина и девочка. Ребенок получил огнестрельные ранения.

Девочку госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает. Решается вопрос об аресте отца ребенка.

Ранее в Чите задержали 38-летнего россиянина, вонзившего нож в грудь двухлетней дочери его друзей.

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Елизавета Новикова
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