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20:21, 10 марта 2023Силовые структуры

В российском городе мужчина устроил стрельбу после конфликта в автобусе

В Красноярске мужчина открыл стрельбу на улице после конфликта в автобусе, он задержан

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице после конфликта в автобусе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанного доставили в отдел МВД для опроса. Также обстоятельства произошедшего выясняются у потерпевшего и очевидцев. Telegram-канал «Борус» опубликовал видео с инцидентом.

На кадрах видны двое мужчин, один стреляет в другого.

По предварительным данным, в автобусе между тремя мужчинами произошла ссора. Двое из них накинулись на третьего, который в ответ выхватил газовый баллончик и распылил его в салоне.

Водитель автобуса выгнал дебоширов на улицу, там между ними продолжилась стычка, но уже с применением оружия. Один из участников конфликта начал стрелять из своего травматического пистолета в воздух, а затем в оппонентов. Один из них получил ранение в руку.

Прибывшие полицейские сумели задержать лишь одного дебошира, второй скрылся.

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Любовь Ширижик
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