Силовые структуры
ФСБ уличила жителя Нижнего Новгорода в сотрудничестве со спецслужбой Украины
ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбой Украины, возбуждено дело
В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбой Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства, передает ТАСС.
По данным следствия, мужчина по собственной инициативе установил контакты с представителями иностранной разведки для содействия на конфиденциальной основе против интересов России. Он намеревался принять участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.
Задержанный признал вину. Он заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).
Следователи выясняют причастность обвиняемого к другим преступным эпизодам.