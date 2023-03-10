ФСБ уличила жителя Нижнего Новгорода в сотрудничестве со спецслужбой Украины

ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбой Украины, возбуждено дело

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбой Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства, передает ТАСС.

По данным следствия, мужчина по собственной инициативе установил контакты с представителями иностранной разведки для содействия на конфиденциальной основе против интересов России. Он намеревался принять участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Задержанный признал вину. Он заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Следователи выясняют причастность обвиняемого к другим преступным эпизодам.