Пенсионер погиб в океане во время отдыха на Бали

На популярном пляже Индонезии Переренан 83-летний пенсионер погиб из-за течения в океане

На Бали семь человек унесло течением в океан во время отдыха, шестерых удалось спасти, один пенсионер погиб. О происшествии сообщает Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел на популярном индонезийском пляже Переренан. Среди пострадавших были три австрийца, два немца, один россиянин и 83-летний британец. Последнего доставили на берег в критическом состоянии. Мужчине оказали первую помощь, провели сердечно-легочную реанимацию, однако еще до приезда скорой он скончался.

Уточняется, что спасатели на пляже пытались предупредить отдыхающих о сильном течении и призывали их перейти в другое место в воде. Тем не менее туристы проигнорировали опасность и остались в зоне риска.

Ранее в Таиланде спасли 75-летнюю туристку из Германии, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания и чудом выжила. Пожилая путешественница вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю — несмотря на масштабную поисковую операцию ее случайно обнаружил мальчик, гулявший неподалеку от своей горной деревни.