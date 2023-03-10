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16:03, 10 марта 2023Путешествия

Пенсионер погиб в океане во время отдыха на Бали

На популярном пляже Индонезии Переренан 83-летний пенсионер погиб из-за течения в океане

Фото: David Gor / Unsplash

На Бали семь человек унесло течением в океан во время отдыха, шестерых удалось спасти, один пенсионер погиб. О происшествии сообщает Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел на популярном индонезийском пляже Переренан. Среди пострадавших были три австрийца, два немца, один россиянин и 83-летний британец. Последнего доставили на берег в критическом состоянии. Мужчине оказали первую помощь, провели сердечно-легочную реанимацию, однако еще до приезда скорой он скончался.

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Уточняется, что спасатели на пляже пытались предупредить отдыхающих о сильном течении и призывали их перейти в другое место в воде. Тем не менее туристы проигнорировали опасность и остались в зоне риска.

Ранее в Таиланде спасли 75-летнюю туристку из Германии, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания и чудом выжила. Пожилая путешественница вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю — несмотря на масштабную поисковую операцию ее случайно обнаружил мальчик, гулявший неподалеку от своей горной деревни.

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Зарина Дзагоева
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