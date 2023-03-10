В Сбере назвали долю желающих открыть свой бизнес молодых россиян

Сбер и «Россия — страна возможностей» выяснили отношение молодежи к предпринимательству

Молодежные акселераторы Сбера и президентская платформа «Россия — страна возможностей» провели опрос среди молодых людей об их отношении к предпринимательству. Участие в нем приняли свыше 1200 человек в возрасте от 14 лет.

Треть из них — школьники, 26 процентов — студенты, еще 20 процентов совмещают учебу с работой. Большинство опрошенных (36 процентов) проживают в городах России с населением до одного миллиона человек.

Среди опрошенных школьников — 84процентов желающих основать бизнес, среди студентов — 82 процента. 36 процентов респондентов привлекает технологический бизнес, еще 33процентов хотели бы вести традиционный бизнес — открыть кафе, торговое предприятие, салон красоты и прочее (среди студентов — 39 процентов). Социальными проектами интересуются 17 процентов респондентов.

Современная молодежь видит много преимуществ в предпринимательстве относительно корпоративной карьеры. В первую очередь это возможность создавать новые продукты (76 процентов). 53 процента отмечают возможность выбирать те проекты/задачи, которые нравятся. Каждого второго привлекает возможность сформировать свою команду и окружение. 46 процентов видит плюсы в том, что зарплата зависит только от самого себя. 43 процента считают преимуществом предпринимательства возможность получить известность и признание обществом.

Девушки чаще юношей отмечают в качестве преимуществ гибкий график (42 процента против 31 процента) и возможность удаленной работы (25 процентов против 16 процентов). Чем старше респондент, тем реже преимуществом своего бизнеса называют гибкий график и отсутствие руководителя. Ценность внедрения чего-то нового чаще упоминают мужчины, чем женщины (52 процента против 47 процентов).

Кроме того, 20 процентов молодежи думают, что быть предпринимателем в России скорее легко. 54 процента полагают, что вести собственный бизнес в России скорее сложно. Среди препятствий открыть свое дело респонденты называют финансовые ограничения (65 процентов), дефицит знаний и навыков (54 процента), непонимание, с чего начать (44 процента). 30 процентов респондентов говорят, что у них нет команды единомышленников и экспертизы для продвижения идей.

Большинство респондентов (87 процентов) считают, что предпринимателям важны мягкие навыки, такие как коммуникабельность, креатив, критическое мышление. Однако многие заявили, что мягкие навыки должны дополняться профессиональными и цифровыми компетенциями. Важность обособленно предметных знаний (hard skills) выделяют лишь три процента опрошенных.

«Данные опроса подтверждают, что у молодых людей высокая готовность к риску, активная жизненная позиция и интерес к технологиям. Многие из них рассматривают для себя предпринимательство как полноценную альтернативу корпоративной карьере. А это значит, что налицо происходящие изменения в образе предпринимателя — его роль видится значимой и престижной. Цель Сбербанка — обеспечить как можно большее число инициативных ребят необходимыми знаниями и инструментами для того, чтобы они не боялись сделать первый шаг в открытии собственного технологического бизнеса», — отметила Наталья Магидей, управляющий директор Сбера по работе со стартапами.

Молодые россияне (36 процентов) считают, что возраст не важен для того, чтобы начать свое дело. 9 процентов отмечают, что делать первые шаги можно уже в старшей школе, 24 процента — что предпринимательство можно совмещать с учебой в вузе либо посвятить себя делу сразу после обучения. 30 процентов отмечают, что сделать выбор в пользу предпринимательства следует, поработав в найме и набравшись опыта.

«По мнению молодых людей, главные навыки для предпринимателя — стратегическое мышление (45 процентов), лидерские качества (37процентов), гибкость/адаптивность (34 процента) и финансовая грамотность (33процентов). Все необходимые компетенции можно прокачивать, и мы ведем активную работу в этом направлении. Пройти диагностику и развить надпрофессиональные навыки можно в Центрах компетенций нашей платформы, открытых на базе российских вузов в более чем 40 регионах России. Гибкие навыки помогут в выстраивании карьерной траектории и развитии собственных проектов», — подчеркнул Дмитрий Гужеля, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Опрос проходил с 20 января по 20 февраля 2023 года в онлайн-формате. В нем приняли участие 1226 респондентов. Из них 38 процентов младше 18 лет, еще 39 процентов — в возрасте от 18 до 24 лет, остальные 23 процента — в возрасте 25 лет и старше. Вопросы предполагали множественный выбор ответов.

Сбер проводит бесплатные акселераторы для учеников школ, техникумов и колледжей ( https://sber-z.sberclass.ru/ SberZ) и для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов ( https://sberstudent.sberclass.ru/ SberStudent) с 2021 года. Участники изучают основы предпринимательства, а затем под руководством наставников создают собственные бизнес-проекты. Выпускники программ уже привлекли 420 миллионов рублей инвестиций, получают поддержку региональных органов власти и внедряют свои решения в крупнейших корпорациях.

