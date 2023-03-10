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01:55, 10 марта 2023Интернет и СМИ

В Британии указали на удар Польши по Зеленскому

Daily Express: решение властей Польши по украинским беженцам является ударом по Зеленскому
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Решение властей Польши обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому. На это указала британская Daily Express.

Издание отмечает, что польские власти объяснили такое решение в том числе тем, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года. В материале приводится цитата замминистра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, заявившего, что «эти правила носят мотивирующий характер».

Ранее власти Польши обязали украинских беженцев с 1 марта платить за размещение в центрах проживания. От оплаты будут освобождены дети до 18, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, беременные женщины, а также опекуны детей возрастом до одного года.

Кроме того, власти Польши заявили, что беженцам с Украины было необоснованно выплачено примерно два миллиона злотых (около 425 тысяч евро) из-за того, что те уехали из страны. Отмечается, что из необоснованно выплаченных двух миллионов злотых пока что возвращено только 35,3 тысячи. Власти страны призвали украинцев вернуть оставшуюся часть.

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Марина Совина
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