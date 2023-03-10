Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 10 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Украина потеряла более 120 военных на донецком направлении, до 120 бойцов — на краснолиманском, свыше 50 — на южнодонецком и запорожском, 20 — на херсонском, до 40 — на купянском. В Донецкой народной республике был сбит украинский самолет Су-27, а также поражен зенитный ракетный комплекс С-300.

Российским войскам с момента начала проведения СВО удалось уничтожить 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплекса, 8249 танков и других боевых бронированных машины. Кроме того, ликвидировано 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.