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13:56, 10 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 марта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 10 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Украина потеряла более 120 военных на донецком направлении, до 120 бойцов — на краснолиманском, свыше 50 — на южнодонецком и запорожском, 20 — на херсонском, до 40 — на купянском. В Донецкой народной республике был сбит украинский самолет Су-27, а также поражен зенитный ракетный комплекс С-300.

Российским войскам с момента начала проведения СВО удалось уничтожить 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплекса, 8249 танков и других боевых бронированных машины. Кроме того, ликвидировано 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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