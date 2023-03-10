Бойцы ЧВК «Вагнер» зашли на территорию завода «АЗОМ»

Военкор Симонов сообщил о начале продвижения ЧВК «Вагнер» на заводе «АЗОМ» в Артемовске

Подразделения ЧВК «Вагнер» зашли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ) с севера и начали продвижение вглубь предприятия, сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Симонов.

«"АЗОМ" — это огромная территория с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей», — написал военкор.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что западнее Артемовска отмечается увеличение численности группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), способной вести наступательные действия.