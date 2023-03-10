Ставке по одному типу ипотеки предрекли рост

Аналитик Гордейко: ставка по ипотеке на вторичном рынке может подняться до 12 процентов

Ставка по ипотеке на рынке вторичной недвижимости может вырасти до 12 процентов годовых. Такое изменение этому типу кредита на жилье предрек главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Его слова передает ТАСС.

По словам специалиста, в начале 2023 года ставка находилась на уровне 11,23 процента. В начале весны она поднялась до 11,45 процента годовых. «Ползучий тренд повышения сохраняется, в апреле возможно до 12 процентов годовых», — заявил Гордейко.

Аналитик объяснил, что ставки на вторичном рынке могут расти не так активно, однако тренд сохранится. Что касается новостроек, то в этом сегменте ставки также растут медленно.

Ранее эксперты рейтингового агентства НКР спрогнозировали, что в 2023 году в России могут вырасти средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам. Они способны превысить девять процентов и подняться на два процентных пункта относительно значений 2022 года.