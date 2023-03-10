76-летняя актриса появилась на публике в прозрачной юбке

Американская актриса Сьюзан Луччи посетила премию Writers Guild Awards в прозрачной юбке

Американская актриса и предпринимательница Сьюзан Луччи появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

76-летняя телезвезда посетила премию Writers Guild Awards 2023, состоявшуюся в Нью-Йорке, в корсетном топе черного цвета и прозрачной юбке, которая была украшена блестящими кристаллами. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон наряда, а из аксессуаров на ней — массивные серьги-дорожки, часы, золотой браслет и несколько колец с бриллиантами.

Что касается макияжа, то визажисты нанесли на лицо бизнесвумен мейкап в нюдовых оттенках. В то же время волосы знаменитости распустили, добавив объема у корней.

В марте 2021 года американская теннисистка Винус Уильямс пришла на церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.