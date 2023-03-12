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08:39, 12 марта 2023Мир

Политолог заявил о задаче США превратить Грузию во враждебный России регион

Политолог Беннет: задачей США является превращение Грузии во враждебный России регион
СюжетПротесты в США

Фото: Konstantin Volkov / news.ru / globallookpress.com

Политолог Скотт Беннет заявил, что главной задачей США является превратить Грузию во враждебный России регион. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Известия».

В частности, Вашингтон планирует добиться своей цели, устроив гражданскую войну и ослабив парламент, уточнил Беннет. Президента Грузии Саломе Зурабишвили он назвал американской марионеткой, и отметил, что она может распустить действующий парламент и созвать новый, который будет отвечать интересам Белого дома.

По словам политолога, «действующим лицом» в Грузии является американский политик Тодд Робинсон. «Он уже пробовал осуществлять переговоры с протестующими на Украине, чтобы раздуть огонь происходящего там безумства. Сегодняшняя ситуация может перерасти в Украину 2.0», — отметил Беннет. Политолог высказал мнение, что протесты в Тбилиси — это спланированная США операция для оказания воздействия на правительство Грузии.

Ранее грузинский политик Игорь Гиоргадзе заявил, что организатором протестов в Грузии является Вашингтон. По его словам, США намеренно раскачивают протесты, чтобы сместить действующее правительство и спровоцировать российско-грузинский конфликт.

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Марина Совина
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