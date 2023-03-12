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02:33, 12 марта 2023Бывший СССР

Грузинский политик назвал организатора протестов в Тбилиси

Грузинский политик Гиоргадзе: США раскачивают протесты в Тбилиси для смены власти
СюжетПротесты в США

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Организатором протестов в Грузии является Вашингтон. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал грузинский политик Игорь Гиоргадзе.

По его словам, США намеренно раскачивают протесты, чтобы сместить действующее правительство и спровоцировать российско-грузинский конфликт. «Демонстрации, перевернутые машины, поджоги, разгон и так далее. Это такая проба оппозиционных сил, которые действуют по программе, которую заготовили их западные хозяева», — сказал он. Гиоргадзе также отметил, что закон об иноагентах оказался лишь поводом для протестов против властей, отказавшихся сотрудничать с США.

11 марта политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Грузия может пройти путь современной Украины и пережить второй Майдан — многотысячные акции протеста, которые привели к Киев к смене власти в 2013—2014 году. Эксперт указал, что если Тбилиси продолжит демонстрировать слабость, его «снесут».

Накануне в Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии. С таким заявлением выступил депутат Адальби Шхагошев.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным данным, в демонстрациях участвовали от 30 до 50 тысяч человек.

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Марина Совина
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