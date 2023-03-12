В США рассказали о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму

Американский журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом

Журналист из США Сеймур Херш, известный своим расследованием о диверсии на «Северных потоках», в интервью китайским СМИ назвал американскую внешнюю политику «полным идиотизмом». Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости.

Херш отметил, что администрацией лидера США Джо Байдена движет ненависть ко всему связанному с президентом России Владимиром Путиным и коммунизмом, что приводит к глупым решениям.

«Понятие американской гегемонии... просто больше не работает. Вот против чего я возражаю», — сказал журналист.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. Согласно его версии, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.