Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 12 марта 2023Мир

В США рассказали о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму

Американский журналист Херш назвал внешнюю политику США полным идиотизмом

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Журналист из США Сеймур Херш, известный своим расследованием о диверсии на «Северных потоках», в интервью китайским СМИ назвал американскую внешнюю политику «полным идиотизмом». Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости.

Херш отметил, что администрацией лидера США Джо Байдена движет ненависть ко всему связанному с президентом России Владимиром Путиным и коммунизмом, что приводит к глупым решениям.

«Понятие американской гегемонии... просто больше не работает. Вот против чего я возражаю», — сказал журналист.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. Согласно его версии, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске
Глава UFC оценил третье подряд поражение Петра Яна
В Совфеде отреагировали на сообщения о вмешательстве России в дела Молдавии
В США рассказали о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму
Три пары поженились ночью в московском метро
Журналист Херш уличил США в попытке отвлечь внимание от его расследования
Стало известно об угрозе кризиса банковской системы администрации Байдена
В Новой Москве подростки обманом арендовали авто, устроили ДТП и попали на видео
Зеленский поздравил президента Чехии с вступлением в должность
Врач назвала пять причин выпадения волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.