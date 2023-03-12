Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:23, 12 марта 2023Забота о себе

Эндокринолог рассказала о симптомах «мужского ПМС»

Эндокринолог Павлова: «мужской ПМС» сопровождается апатией и резкой сменой настроения

Фото: Christian Erfurt / Unsplash

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что нарушение гормонального фона у мужчин может сопровождаться симптомами, которые присущи женщинам во время предменструального синдрома (ПМС). Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

В том числе, указала специалист, мужчины могут испытывать раздражительность и апатию, у него могут наблюдаться резкие перепады настроения. При этом она подчеркнула, что абсолютная схожесть с женским ПМС невозможна. Павлова пояснила, что изменение эмоционального фона у мужчин может свидетельствовать об андрогенном дефиците. «Тогда мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности. Это, образно говоря, ПМС, причем до конца жизни», — отметила она.

Врач уточнила, что гормональный дисбаланс в организме мужчины также может быть вызван лишним весом или проблемы со сном. Бороться с таким состоянием она посоветовала с помощью физической активности, нормализации массы тела и восстановления режима.

Ранее врач-терапевт Олеся Савельева перечислила симптомы дефицита витамина D. К ним она отнесла, в частности, чрезмерную потливость, повышенную ломкость ногтей, быструю утомляемость и нарушение сна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту вернулся на Землю
Выход россиянки из капсулы Crew Dragon после прибытия на Землю показали на видео
Африканская страна захотела восстановить прямое авиасообщение с Россией
Россия и Судан начали обсуждать переход на расчеты в национальных валютах
Диетолог Гинзбург предупредил об опасности лапши быстрого приготовления
Эндокринолог рассказала о симптомах «мужского ПМС»
Мэр российского города призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
В США назвали политика с самой странной прической
Озвучен способ снизить риск диабета у беременных
Российский полковник заявил о начале важнейшей фазы СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.