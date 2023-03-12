Эндокринолог рассказала о симптомах «мужского ПМС»

Эндокринолог Павлова: «мужской ПМС» сопровождается апатией и резкой сменой настроения

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что нарушение гормонального фона у мужчин может сопровождаться симптомами, которые присущи женщинам во время предменструального синдрома (ПМС). Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

В том числе, указала специалист, мужчины могут испытывать раздражительность и апатию, у него могут наблюдаться резкие перепады настроения. При этом она подчеркнула, что абсолютная схожесть с женским ПМС невозможна. Павлова пояснила, что изменение эмоционального фона у мужчин может свидетельствовать об андрогенном дефиците. «Тогда мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности. Это, образно говоря, ПМС, причем до конца жизни», — отметила она.

Врач уточнила, что гормональный дисбаланс в организме мужчины также может быть вызван лишним весом или проблемы со сном. Бороться с таким состоянием она посоветовала с помощью физической активности, нормализации массы тела и восстановления режима.

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