Россиянам назвали неочевидные признаки дефицита витамина D

Терапевт Олеся Савельева: потливость и ломкость ногтей говорят о дефиците витамина D

О дефиците витамина D могут сигнализировать чрезмерная потливость, повышенная ломкость ногтей и ряд других неочевидных признаков. Их врач-терапевт Олеся Савельева назвала в беседе с «Известиями».

Нехватка витамина D также может проявляться частой сменой настроения, быстрой утомляемостью, нарушением сна, мышечной слабостью, сообщила россиянам Савельева. Помимо этого, при хроническом дефиците этого вещества человек часто страдает от простуд, чувствует постоянную усталость и набирает лишний вес.

Терапевт подчеркнула, что витамин D отвечает за регулирование многих процессов в организме, в частности, снижает риск развития воспалительных процессов в организме, способствует правильной работе щитовидной железы и иммунной системы. Также это вещество ответственно за рост костей и нормальную свертываемость крови. При этом, по словам Савельевой, с дефицитом витамина D сталкиваются многие люди, так как он поступает в организм только с едой или пищевыми добавками, а синтезируется в коже только под воздействием солнечного света.

Богатым источником витамина D являются молочные продукты, грибы, жирная рыба, говяжья печень, яичные желтки. Если скорректировать питание можно самостоятельно, то принимать витамин D нужно строго после консультации врача. Он проведет диагностику и даст рекомендации по приему препарата Олеся Савельева Врач-терапевт

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила продукты питания, восполняющие дефицит витамина С. По словам специалистки, он в больших количествах содержится в квашеной капусте, овощах, цитрусовых и зелени.

