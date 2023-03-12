Охранник кафе рассказал о драке сына депутата Госдумы с убитым в Подольске

Охранник кафе заявил, что убитому в Подольске россиянину всадили нож в сердце

Молодому человеку, убитому в кафе в Подольске, всадили нож в сердце. О драке между убитым и сыном депутата Госдумы, хоккеистом Артемом Иванюженковым рассказал охранник заведения, передают «Известия».

Он также показал журналистам следы крови на полу.

О конфликте между сыном депутата Госдумы и 23-летним россиянином сообщалось ранее. По предварительным данным, Иванюженков является главным подозреваемым по делу об убийстве.

Драка произошла в кафе в Подольске, Иванюженков и погибший уроженец Пензенской области пришли в заведение со своими компаниями. В какой-то момент отдыхающие объединились и продолжили отдыхать вместе. Утром произошел конфликт, в ходе которого Иванюженков, по словам свидетелей, якобы нанес ножевое ранение 23-летнему парню, от которого тот погиб.