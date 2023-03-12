В Совфеде заметили усмешку ведущего Fox News над версиями США о диверсии на СП

Пушков заметил усмешку ведущего Fox News Карлсона над версиями США о диверсии на СП

Российский сенатор Алексей Пушков заметил усмешку ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона над версиями властей США о диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Пушкова, Карлсон «издевается над американскими версиями» произошедшего. Он указал на то, что изначально в США утверждали, что «это сделали сами русские», а потом «вдруг выяснилось, что это вовсе не русские, а нечто, названное проукраинской группой». «Ах, так это проделала проукраинская группа? Ок!» — цитирует сенатор американского ведущего, отметив, что тот смеется, говоря эти слова.

Ранее Пушков заявил, что Киев будет отбиваться от обвинений в подрыве «Северного потока». Сенатор также заострил внимание на том, что информация о причастности к произошедшему «проукраинских групп» появилась после расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором он обвинил Вашингтон в организации атак на российские газопроводы.