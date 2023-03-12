Африканская страна захотела восстановить прямое авиасообщение с Россией

Посол Судана Сирраджа заявил, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией

Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил РИА Новости посол африканской республики в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Он напомнил, что во времена СССР было открыто прямое авиасообщение между столицами стран Москвой и Хартумом. «Надеюсь, что вопрос с прямым авиасообщением между Россией и Суданом будет пересмотрен», — заявил собеседник агентства.

Дипломат также выразил мнение, что такое решение поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения. В то же время он отметил, что данный вопрос еще не обсуждался с российской стороной.

Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа также сообщил, что центральные банки Судана и России приступили к обсуждению вопроса об использовании национальных валют при взаимных расчетах.

