Суд досрочно освободил бывшего гендиректора «Воентелекома»

Суд в Москве условно-досрочно освободил бывшего гендиректора «Воентелекома» Давыдова

Бабушкинский суд Москвы освободил условно-досрочно бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова, осужденных за хищение порядка 1,4 миллиарда рублей при реализации программы цифровизации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайства Семилетова Д. А. и Давыдова А. Е. об условно-досрочном освобождении», — сообщили в суде.

Прокуратура выступала против этого, однако решение об освобождении экс-главы «Воентелекома» надзорное ведомство обжаловало, а Семилетова — нет. Оно уже вступило в силу.

Приговор Давыдову был вынесен в октябре 2022 года за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ), суд назначил для него четыре года и два месяца в колонии. Семилетова приговорили к четырем годам лишения свободы. Также суд обязал их выплатить штраф по 800 тысяч рублей.