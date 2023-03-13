Мэр Донецка указал на осознание Киевом последствий отключения воды в ДНР

Мэр Донецка Кулемзин: Киев осознавал последствия прекращения подачи воды в ДНР

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил РИА Новости, что Киев осознавал последствия прекращения подачи воды в Донецкую народную республику (ДНР) по каналу Северский Донец — Донбасс.

До 2022 года вода в город поступала по каналу Северский Донец — Донбасс, а очищалась в пригороде на Донецкой фильтровальной станции.

По словам мэра, фильтровальная станция давно не работает, а канал перекрыла Украина, из-за чего в городе возникла проблема с водой. «Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жесткий график подачи воды — раз в три дня в определенные часы», — рассказал он.

Горожанам приходится носить воду из колонок и нижних этажей, так как из-за слабого напора она часто не доходит до верхних. Кулемзин отметил, что сложно судить о нынешнем состоянии фильтровальной станции, тем более что Киев может намеренно обстрелять ее и вывести из строя.

Ранее Кулемзин обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле мирных жителей оружием, поставляемым Киеву странами Запада. По словам главы города, украинские бойцы используют тяжелую артиллерию НАТО и РСЗО различных модификаций.