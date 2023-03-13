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07:02, 13 марта 2023Бывший СССР

Украину обвинили в обстреле мирных жителей западным оружием

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ используют натовское оружие для обстрела мирных жителей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле мирных жителей оружием, поставляемым Киеву странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы города, украинские бойцы используют тяжелую артиллерию НАТО и РСЗО различных модификаций, в том числе «Ураганы», «Грады» и ракетные установки Vampire.

«Все, что Америка со своими приспешниками поставляет — все летит сюда», — заявил он.

Кулемзин отметил, что мирные жители Донецка живут в ожидании, что все это скоро закончится. При этом мэр Донецка призвал отогнать ВСУ «на то расстояние, где они уже не смогут причинять боль нашим мирным жителям».

Ранее Кулемзин заявил, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре города и работникам, которые ремонтируют объекты после обстрелов. Он обратил внимание, что в ближайшем к передовой Петровском районе Донецка осуществляется подвоз воды, но люди остаются без тепла и электроэнергии из-за ударов Киева по объектам инфраструктуры.

Марина Совина
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