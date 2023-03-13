Мэр Донецка обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по городу

Мэр Донецка Кулемзин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по инфраструктуре города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют по инфраструктуре города и работникам, которые ремонтируют объекты после обстрелов. Его слова приводит РИА Новости.

Глава города обратил внимание, что в ближайшем к передовой Петровском районе Донецка осуществляется подвоз воды, но люди остаются без тепла и электроэнергии из-за ударов ВСУ по объектам инфраструктуры.

По словам Кулемзина, украинские войска наносят удары по жизненно важным объектам с 2014 года.

«Сколько раз Донецкая фильтровальная станция обстреливалась, когда туда выходили люди, чтобы воду дать. И таких примеров сотни», — указал он. Мэр Донецка также напомнил об обстреле бойцами ВСУ экипажа скорой помощи.

23 февраля при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли четыре сотрудника скорой помощи, прибывшие на помощь раненым. «Скончалась фельдшер, которая была ранена», — сообщили источники ТАСС. Известно, что погибла вся бригада: двое фельдшеров — женщины 1998 и 1993 года рождения, санитар и водитель.