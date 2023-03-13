На подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час
Власти введут усиленный комендантский час на подконтрольной Киеву части Херсонской области
На подконтрольной Киеву части Херсонской области введут усиленный комендантский час на пять дней. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, комендантский час будет действовать с 13 по 17 марта с 17:00 до 06:30. «Поэтому, если кому необходимо выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно», — сказал глава администрации.
Ранее появились сообщения о том, что киевские власти приказали усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению.