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16:49, 13 марта 2023Бывший СССР

На подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час

Власти введут усиленный комендантский час на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На подконтрольной Киеву части Херсонской области введут усиленный комендантский час на пять дней. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, комендантский час будет действовать с 13 по 17 марта с 17:00 до 06:30. «Поэтому, если кому необходимо выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно», — сказал глава администрации.

Ранее появились сообщения о том, что киевские власти приказали усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению.

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Алевтина Запольская
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