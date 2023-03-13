В Приднестровье заявили о подрыве переговоров с Молдавией

В МИД Приднестровья заявили о подрыве переговоров с Молдавией из-за подготовки теракта

Информация о готовящемся теракте в Тирасполе подрывает переговорный процесс по урегулированию отношений непризнанной Приднестровской молдавский республики (ПМР) с Молдавией, где российская и украинская стороны выступают посредниками. Об этом сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, передает ТАСС.

«Это провокация грубейшим образом нарушает стабильность, нарушает основы для диалога», — заявил он.

Кроме того, по словам министра, Кишинев и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не отреагировали на приглашение к принятию участия в расследовании терактов, которые произошли в апреле 2022 года: «Мы увидели удивительное равнодушие. Никакой реакции, никакого желания разобраться не последовало, что о многом говорит».