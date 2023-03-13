Трансгендерная актриса появилась на публике в оголяющем грудь топе

Трансгендерная актриса Хантер Шафер посетила афтепати «Оскара» в оголяющем грудь топе

Трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер появилась на публике в откровенном наряде бренда Ann Demeulemeester и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Звезда сериала «Эйфория» посетила афтепати кинопремии «Оскар» в атласной юбке длины макси с заниженной линией талии и шлейфом, а также оголяющем грудь топе в виде белого пера. При этом волосы знаменитость распустила, а на веки ей нанесли широкие стрелки черного цвета. Из аксессуаров на ней были — несколько тонких колец.

Помимо Шафер, на вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз присутствовали актрисы Дженнифер Кулидж, Кейт Хадсон, Джессика Альба и Оливия Уайлд, модели Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также актеры Педро Паскаль, Майкл Би. Джордан и другие звезды.

Ранее в марте Эмили Ратаковски также пришла на афтепати «Оскара» в прозрачном наряде. Модель запечатлели в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.