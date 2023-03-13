Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный российский регион — Брянскую область. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, атаке со стороны Украины подверглись село Некислица и деревня Грудская в Севском районе.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор.