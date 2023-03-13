Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:02, 14 марта 2023Из жизни

Грабитель случайно выбрал в качестве жертвы собственного сына и напал на него

В Великобритании вооруженный грабитель случайно напал на собственного сына у банкомата

Фото: Hannah Mckay / Reuters

В Глазго, Великобритания, вооруженный кухонным ножом грабитель случайно выбрал в качестве жертвы собственного сына, который снимал деньги в банкомате. Об этом сообщает BBC News.

17-летний юноша собирался снять в банкомате десять фунтов (911 рублей) наличными. Когда юноша положил банковскую карту в карман и забрал из банкомата деньги, он повернулся и почувствовал, что к его лицу прижимают большой кухонный нож. Он увидел мужчину, чье лицо было скрыто под шарфом-снудом.

Грабитель потребовал, чтобы юноша отдал ему деньги. Тот сразу узнал отца по голосу и глазам. «Серьезно? Ты же знаешь, кто я?» — ответил юноша. Преступник заявил, что ему все равно. Тогда подросток стянул с него шарф и спросил: «Ты что делаешь?» На что грабитель ответил: «Извини, я в отчаянии».

Материалы по теме:
Вампир из города церквей. Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
Вампир из города церквей.Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
23 декабря 2022
«Это было очень ярко и больно» Он всю жизнь рассказывает о сексе с пришельцами. И даже пишет об этом картины
«Это было очень ярко и больно»Он всю жизнь рассказывает о сексе с пришельцами. И даже пишет об этом картины
16 января 2018
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Подросток убежал с места происшествия и рассказал о произошедшем бабушке. Та сообщила о нападении в полицию. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 45-летнего грабителя, когда тот находился у себя дома. Поначалу он отрицал факт совершения преступления, но позже признался в содеянном. «Я не знал, что это он у банкомата. Я сделал это и понесу наказание», — заявил мужчина.

Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Вишакхапатнам попал под арест после того, как не смог снять деньги в банкомате и случайно ограбил его. Мужчина в сердцах дернул дверцу банкомата, и она открылась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске боевой авиации ВСУ
Азербайджан заявил об обстреле позиций армии страны в Карабахе
Американский полковник заявил об уничтожающем мощь США конфликте на Украине
Россиянина заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Стала известна судьба трех пропавших в российском регионе школьниц
На заброшенной даче советского конструктора российского ребенка придавило плитой
Член ЛДПР стал жертвой проституток-воровок
Бывший участник КВН высказался о телеигре словами «сгнил с головы»
В небе над Новой Москвой снова заметили неизвестные летательные аппараты
Раскрыта связь между цветом окрашенных волос девушки и ее характером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.