Грабитель случайно выбрал в качестве жертвы собственного сына и напал на него

В Великобритании вооруженный грабитель случайно напал на собственного сына у банкомата

В Глазго, Великобритания, вооруженный кухонным ножом грабитель случайно выбрал в качестве жертвы собственного сына, который снимал деньги в банкомате. Об этом сообщает BBC News.

17-летний юноша собирался снять в банкомате десять фунтов (911 рублей) наличными. Когда юноша положил банковскую карту в карман и забрал из банкомата деньги, он повернулся и почувствовал, что к его лицу прижимают большой кухонный нож. Он увидел мужчину, чье лицо было скрыто под шарфом-снудом.

Грабитель потребовал, чтобы юноша отдал ему деньги. Тот сразу узнал отца по голосу и глазам. «Серьезно? Ты же знаешь, кто я?» — ответил юноша. Преступник заявил, что ему все равно. Тогда подросток стянул с него шарф и спросил: «Ты что делаешь?» На что грабитель ответил: «Извини, я в отчаянии».

Подросток убежал с места происшествия и рассказал о произошедшем бабушке. Та сообщила о нападении в полицию. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 45-летнего грабителя, когда тот находился у себя дома. Поначалу он отрицал факт совершения преступления, но позже признался в содеянном. «Я не знал, что это он у банкомата. Я сделал это и понесу наказание», — заявил мужчина.

Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Вишакхапатнам попал под арест после того, как не смог снять деньги в банкомате и случайно ограбил его. Мужчина в сердцах дернул дверцу банкомата, и она открылась.