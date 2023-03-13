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09:27, 13 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о наступлении российских войск под Донецком

РВ: ВС России перешли в наступление в районе Донецка, ВСУ грозит котел в Авдеевке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска перешли в мощное наступление в районе Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что российские военные наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и запада, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под угрозой котла в городе. Кроме того, ВС России усилили наступление севернее линии Опытное-Водяное и смогли закрепиться в Красногоровке к югу от Авдеевки.

Уточняется также, что в настоящий момент в Марьинке идут бои, в районе поселка Северное — атаки на населенный пункт, а возле Первомайского — попытки прорыва обороны ВСУ.

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Алевтина Запольская
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