Стало известно о наступлении российских войск под Донецком

РВ: ВС России перешли в наступление в районе Донецка, ВСУ грозит котел в Авдеевке

Российские войска перешли в мощное наступление в районе Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что российские военные наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и запада, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под угрозой котла в городе. Кроме того, ВС России усилили наступление севернее линии Опытное-Водяное и смогли закрепиться в Красногоровке к югу от Авдеевки.

Уточняется также, что в настоящий момент в Марьинке идут бои, в районе поселка Северное — атаки на населенный пункт, а возле Первомайского — попытки прорыва обороны ВСУ.