Кинокартина якутских режиссеров уступила «Оскар» «Заклинателям слонов»

Фильм якутских режиссеров Арбугаевых «Выход» уступил «Оскар» ленте «Заклинатели слонов»

Кинокартина якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» уступила награду «Оскар» ленте «Заклинатели слонов» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал ABC.

«Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на побережье Чукотского моря для наблюдения за миграцией моржей. Так, ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на сушу. Отмечалось, что кинопроизведение посвящено проблеме глобального потепления.

За приз в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» в этом году также боролись индийско-американская лента «Заклинатели слонов» постановщика Картики Гонсалвеса, американские «Как измеряется год?», «Незнакомец у ворот» и «Эффект Марты Митчелл».

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе. Картина режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу» была названа лучшим фильмом.