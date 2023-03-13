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13:32, 13 марта 2023Моя страна

Ночные «забеги» зайцев в оренбургском нацпарке попали на видео

Фотоловушка в оренбургском нацпарке «Бузулукский бор» засняла ночные забеги зайцев

Фотоловушка, установленная на участке нацпарка «Бузулукский бор» в Оренбургской области, засняла ночные «забеги» зайцев. Видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

На видео попали два зайца. Они исследуют лесную территорию, а также бегают из стороны в сторону. В нацпарке объяснили, что зайцы мастерски запутывают свои следы, чтобы обмануть хищных животных.

«Эти обитатели бора — настоящие мастера по запутыванию следов. Они закладывают многочисленные петли (это позволяет делать и разная длина левой и правой пары лап), а прежде чем устроиться на дневную лежку, возвращаются обратно по своим же отпечаткам и прыгают далеко в сторону, чтобы хищник не смог проследить направление движения», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Земля леопарда» на видео засняли колонка, обустраивающего жилище в дупле дерева. Обычно колонки при создании укрытия используют перья птиц, а также шерсть других животных, в том числе грызунов.

Сергей Истомин
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