Стала известна запрошенная Пентагоном из бюджета США сумма на покупку HIMARS

Пентагон запросил из бюджета США 180 миллионов долларов на покупку 28 РСЗО HIMARS

Пентагон запросил из бюджета США на 2024 финансовый год почти 180 миллионов долларов на покупку 28 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, эта сумма стала известна из проекта оборонного бюджета американского министерства обороны.

Итоговая стоимость закупки этих вооружений составляет 179 миллионов 230 тысяч долларов. Также ведомство планирует получить средства на приобретение 541 противотанкового комплекса Javelin на сумму почти 200 миллионов долларов, а также на пять тысяч управляемых реактивных снарядов стоимостью приблизительно 886,3 миллиона долларов.

Министерство обороны США также запросило средства на покупку 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS, их стоимость составит около 10,3 миллиона долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон хочет запросить у Конгресса 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году. Как уточнило издание, особое внимание будет уделено замене переданных Киеву боеприпасов.

