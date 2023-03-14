Американские разведчики запросили более 70 миллиардов долларов на свои нужды

Нацразведка США запросила $72,4 млрд на свою деятельность в 2024 году

Национальная разведка Соединенных Штатов запросила свыше 70 миллиардов долларов на свою деятельность в следующем финансовом году. Об этом сообщил аппарат директора Нацразведки США Эврил Хейнс.

Уточняется, что общая запрошенная сумма на 2024 финансовый год составляет 72,4 миллиарда долларов. В пресс-релизе отмечается, что подробности запроса раскрыты не будут, поскольку являются засекреченной информацией. «Единственные исключения из вышеизложенного касаются несекретных ассигнований», — говорится в сообщении американской разведки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон хочет запросить у Конгресса 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году. Как уточнило издание, особое внимание будет уделено замене переданных Киеву боеприпасов.