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17:41, 14 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении украинских полевых командиров в Артемовске

«Военкоры русской весны» сообщил об уничтожении украинских полевых командиров в Артемовске

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

В боях за Артемовск российскими подразделениями были уничтожены полевые командиры мотивированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Виталий Каплин, замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий корпус «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация)), Александр Басалига, командир роты 93 бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к активизации на линии фронта в регионе примерно в 20-х числах марта. Однако пока неизвестно, будет ли это отвлекающий маневр или действительная атака.

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Алевтина Запольская
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