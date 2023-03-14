Стало известно об уничтожении украинских полевых командиров в Артемовске

«Военкоры русской весны» сообщил об уничтожении украинских полевых командиров в Артемовске

В боях за Артемовск российскими подразделениями были уничтожены полевые командиры мотивированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Виталий Каплин, замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий корпус «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация)), Александр Басалига, командир роты 93 бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к активизации на линии фронта в регионе примерно в 20-х числах марта. Однако пока неизвестно, будет ли это отвлекающий маневр или действительная атака.