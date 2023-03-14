Названы причины закрытия банков в США

10 марта регуляторами штата Калифорния был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

Позже, 12 марта, «из-за системных рисков» власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank. Инвесторы из-за общей паники стали распродавать акции не только американских, но и европейских банков, имеющих портфели облигаций.

12 марта ФРС, Минфин США и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) опубликовали меры по стабилизации американской банковской системы. Ведомства заверили, что клиенты обоих закрытых банков получат доступ ко всем своим депозитам с понедельника. При этом уточняется, что кредиторы и акционеры этих организаций не смогут полностью вернуть свои вложения.

Кроме того, ФРС заявила о создании в США программы банковского срочного финансирования, чтобы «помочь банкам иметь возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.