Названы причины закрытия банков в США
Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) закрылись по разным причинам и оба события не являются кризисными для всего банковского сектора, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал причины банкротства обеих компаний и заявил, что говорить о разрушении всей экономики США на данный момент преждевременно.
10 марта регуляторами штата Калифорния был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.
Позже, 12 марта, «из-за системных рисков» власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank. Инвесторы из-за общей паники стали распродавать акции не только американских, но и европейских банков, имеющих портфели облигаций.
12 марта ФРС, Минфин США и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) опубликовали меры по стабилизации американской банковской системы. Ведомства заверили, что клиенты обоих закрытых банков получат доступ ко всем своим депозитам с понедельника. При этом уточняется, что кредиторы и акционеры этих организаций не смогут полностью вернуть свои вложения.
Кроме того, ФРС заявила о создании в США программы банковского срочного финансирования, чтобы «помочь банкам иметь возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.
«Уход каждого из банков произошел по разным причинам на фоне не очень сильной американской экономики в целом. SVB обрушился по причине того, что обслуживал компании-стартапы, занимающиеся высокими технологиями, — в такие неустойчивые времена они чувствуют себя плохо, и раз уходят клиенты, то банк попадает в кризисную ситуацию. Более того, на этот банк была атака вкладчиков, которые стали забирать депозиты из этого банка. Банк Signature был связан со слишком активными действиями в области криптовалюты, его пассивы были сформированы за счет криптовалютных поступлений, которые тоже обрушились, соответственно, банк тоже ушел со сцены», — объяснил эксперт.
Банкротство этих двух банков не является крушением всей экономики США. То, что банки ушли одновременно, еще не говорит о том, что назревает системный банковский кризис
Беляев также оценил возможность влияния данных событий на курс доллара США.
«Банкротство двух банков, даже достаточно крупных, влияет на курс национальной валюты только в крайне краткосрочном аспекте. Когда становится известно о проблемах в финансовой сфере, данная информация влияет на курс валюты, однако этот информационный налет очень быстро улетучивается, ситуация стабилизируется и курс возвращается туда, где он был. Хотя надо сказать, что американский доллар тоже может быть подвержен снижениям и колебаниям, но вовсе не из-за банкротства двух банков, а потому что сама американская экономика сейчас не самая сильная», — добавил Беляев.
Ранее стало известно, что после краха Silicon Valley Bank (SVB) банки и финансовые организации по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов. Сообщалось, что с конца прошлой недели их совокупная рыночная стоимость снизилась на 465 миллиардов долларов. В числе наиболее пострадавших оказались американские банки. В частности, акции калифорнийского First Republic Bank в понедельник упали на 61,8 процента, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1 процента, а KeyCorp из Огайо — на 27,3 процента.