В Британии признали сложность конфискации российских активов

Глава МИД Британии Клеверли признал, что конфисковать замороженные активы РФ не так просто

В конфискации замороженных активов России есть сложности, признал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Его слова приводит РИА Новости.

«Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает вопрос [парламентария]. Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — сказал он.

По его словам, правительство Соединенного Королевства внимательно изучает предложения по этой теме, которые в настоящее время находятся на рассмотрении партнеров Британии. Он отметил, что Лондон будет добиваться наказания РФ за украинский кризис.

Ранее в России прокомментировали планы США по конфискации собственности с последующей продажей и передачей активов Украине. Это станет посягательством на одну из основных статей Конституции США, гарантирующую защиту частной собственности, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.