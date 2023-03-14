Главком Сухопутных войск посетил приграничные районы Брянской области

Богомаз: главком Сухопутных войск РФ Салюков посетил приграничные районы Брянской области

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков посетил приграничные районы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

«Олег Леонидович лично осмотрел возведенные в регионе защитные сооружения, а также условия, созданные для военнослужащих, выполняющих задачи по охране и защите государственной границы и мирного населения Брянской области», — рассказал Богомаз.

Как сообщил губернатор, он обсудил с главкомом дополнительное усиление территории региона огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Он также заверил, что усиление группировки сухопутных войск в Брянской области будет выполнено в максимально сжатые сроки.

13 марта Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Брянскую область. Атаке со стороны Украины подверглись село Некислица и деревня Грудская в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома.