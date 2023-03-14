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09:48, 14 марта 2023Россия

Российский школьник упал с турника и умер

В Бурятии семиклассник упал дома с турника и умер

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии школьник во время занятия спортом упал с турника и умер. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

По данным издания, это произошло дома у семиклассника, когда тот занимался на турнике. Ребенок воспитывался в благополучной семье, был активным и любил спорт.

В местном паблике во «ВКонтакте», в свою очередь, говорится, что мальчик упал с турника во дворе дома. Там сообщается, что обстоятельства случившегося выясняются, а одноклассники мальчика собирают средства на помощь семье.

Ранее в подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и умер. Тело ребенка обнаружили вернувшиеся домой родители. Предварительно, в личных вещах 13-летнего мальчика нашли баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты.

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Анастасия Шейкина
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