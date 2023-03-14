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13:26, 14 марта 2023Бывший СССР

Протестующие под христианским знаменем грузинские консерваторы попали на видео

Появились кадры митинга консерваторов Грузии под христианским флагом у здания парламента

Видео протестующих у здания парламента грузинских консерваторов опубликовал Telegram-канал Sputnik Грузия. На кадрах участники митинга запечатлены под разными грузинскими национальными флагами и христианским знаменем с ликом Иисуса Христа.

У законодательного органа Грузии представители «Консервативного движения» толкают речи, направленные на поддержку курса правительства страны по противодействую иностранному влиянию. Демонстранты также выступают за нормализацию отношений с Россией.

Ранее участники митинга прошли по проспекту Руставели и встали у здания парламента, где принялись устанавливать сцену и критиковать имевшие место протесты против закона об иноагентах.

Алевтина Запольская
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