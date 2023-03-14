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09:01, 14 марта 2023Из жизни

Мужчина 10 лет играл в лотерею одними и теми же числами и разбогател

UPI: житель США 10 лет использовал в лотерее одни и те же числа и выиграл

Фото: Сергей Миронов / Shutterstock / Fotodom

Житель американского города Лютервилл, штат Мэриленд, десять лет играл в лотерею одними и теми же числами и разбогател. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что десять лет назад впервые купил лотерейный билет и вписал в него комбинацию чисел. С тех пор он использовал эти же числа в каждом розыгрыше.

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Очередной билет был куплен в магазине при автомобильной заправке. В результате розыгрыша игрок получил приз в размере 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). Ему не хватило одного числа, чтобы выиграть весь джекпот величиной 10 миллионов долларов (757,2 миллиона рублей), однако, по его словам, он не жалеет об этом.

Победитель рассказал, что у него и его жены уже есть планы на выигрыш. «Мы собираемся оплатить счета и отправиться в долгожданное путешествие», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель канадского города Торонто, провинция Онтарио, 36 лет играл в лотерею одними и теми же числами, и они помогли ему сорвать джекпот и разбогатеть. Мужчина узнал о выигрыше после того, как сын напомнил ему проверить билет, который он купил в продуктовом магазине.

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Алиса Дмитриева
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