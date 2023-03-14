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15:57, 14 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 14 марта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 14 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска уничтожили до 420 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц военной техники.

На краснолиманском направлении противник потерял артиллерийскую установку «Акация» и артиллерийскую систему М777, поставленную из США. На донецком направлении российские войска также уничтожили две системы М777. Кроме того, в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

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Конашенков добавил, что около Доброполья и Клинового в ДНР украинские войска потеряли радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, которые производятся в США. Воздушно-космические силы России в районе Красноармейска в ДНР сбили украинский самолет МиГ-29.

За время проведения СВО удалось уничтожить 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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