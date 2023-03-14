Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 14 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 14 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска уничтожили до 420 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько единиц военной техники.

На краснолиманском направлении противник потерял артиллерийскую установку «Акация» и артиллерийскую систему М777, поставленную из США. На донецком направлении российские войска также уничтожили две системы М777. Кроме того, в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков добавил, что около Доброполья и Клинового в ДНР украинские войска потеряли радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, которые производятся в США. Воздушно-космические силы России в районе Красноармейска в ДНР сбили украинский самолет МиГ-29.

За время проведения СВО удалось уничтожить 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единицы специальной военной автомобильной техники.